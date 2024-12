Secoloditalia.it - Verso Atreju 2024: “la via italiana” è la risposta. Dall’8 al 15 dicembre al Circo Massimo (video)

“Oggi fa freddo speriamo in un bel sole la prossima settimana”, scherzano gli organizzatori davanti ai giornalisti per la presentazione di, la storica kermesse di Fratelli d’Italia che si inaugura domenica 8per concludersi il 15con l’intervento conclusivo di Giorgia Meloni. Il taglio del nastro vede l’accensione dell’albero di Natale e il presepe vivente. Una location dal forte impatto scenografico e storico, il, ancora “più impegnativa” dello scorso anno, che si tenne a Castel Sant’Angelo. E che “già stupì tutti”, dice il capogruppo di FdI al Senato Lucio Malan, orgoglioso del cammino di questi due anni e due mesi di governo. Insieme a lui ci sono il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, il presidente di Gioventù nazionale Fabio Roscani, che ha sottolineato l’impegno dei giovani “cuore pulsante” ( 400 volontari e migliaia di militanti da tutta Italia) il neo capogruppo di Camera Galeazzo Bignami (emozionato per essere stato protagonista, da giovane militante alla prima edizione dinel 1998), il responsabile del programma Francesco Filini e il responsabile comunicazione Andrea Moi.