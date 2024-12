Ilrestodelcarlino.it - Vaccinazione Covid domani a accesso libero

Senza prescrizione medica e senza appuntamento:dalle le 14 alle 16, presso l’Ambulatorio Vaccinazioni Adulti, in piazza A. Magnani 146 a Cesena, sarà possibile vaccinarsi contro ilin occasione dellopen day programmato dall’Ausl Romagna. Laè gratuita e non richiede prescrizione medica. Per accedere allain altri giorni e orari è possibile prenotare tramite Cup, CupTel 800002255, Cupweb o Farma CUP. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell’Ausl Romagna https://www.auslromagna.it/argomenti/-19/-anti-Oppure contattare gli operatori del servizio di Igiene e sanità pubblica al seguente indirizzo mail: [email protected]