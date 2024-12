Quotidiano.net - Uccise Giulia a coltellate. Carcere a vita per Turetta. Esclusi stalking e crudeltà

Leggi su Quotidiano.net

Ergastolo. Per quello che l’accusa aveva definito "l’ultimo atto di controllo" nei confronti della ragazza che lo aveva lasciato. Per le 75, la premeditazione, l’infinito orrore. A poco più di un anno dall’assassinio arriva il giorno del giudizio per Filippo, che diceva di amareCecchettin e l’ha uccisa. Reo confesso, il 23 enne era accusato di omicidio volontario con l’aggravante di premeditazione,ed efferatezza, sequestro di persona, occultamento di cadavere e. I due giudici togati e i sei popolari, presieduti dall’esperto Stefano Manduzio, accolgono la richiesta del pm e la sentenza viene pronunciata alle quattro del pomeriggio nell’aula della Corte d’Assise di Venezia., senza però le aggravanti dellae del reato di minacce previsto dall’articolo 612 bis del codice penale.