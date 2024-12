Lanazione.it - Tragedia della strada: donna muore nell’incidente, l’auto finisce contro guard rail

Lucca, 4 dicembre 2024 – Un’altra vittimain Toscana. Unadi 82 anni è morta in un incidentele accaduto intorno alle 17.30 di mercoledì 4 dicembre a Ponte a Moriano, Lucca. E’ accaduto sulla via Lodovica. Ancora da capire cosa sia accaduto. GERMOGLI PH: 18 MARZO 2022 EMPOLI PUBBLICHE ASSISTENZE RIUNITE SOCCORSO AMBULANZA 118 PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine. Laera sul sedile del passeggero, mentre alla guida c’era un uomo. Quest’ultimo avrebbe perso illlo del mezzo finendoun. Uno sviolentissimo. Mentre il guidatore non ha riportato gravi conseguenze, sono invece apparse subito gravi le condizioni. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a lanciare l’allarme ai mezzi di soccorso.