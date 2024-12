Nerdpool.it - Star Wars: Skeleton Crew ha confermato che il peggior spin-off della saga è ancora Canon

Leggi su Nerdpool.it

La première diha riacceso una fiamma nel fandom di. I primi due episodi portano con sé una buona dose di misteri, introducendo i fan ad At Attin, la casa delle giovanidello show, alla sua misteriosa Grande Opera e alla base pirata conosciuta come Port Borgo. I fan più attenti hanno notato diversi easter eggs nei due episodi, inclusa una che richiama il pezzo più famigerato dei media didi tutti i tempi.LoHoliday Special è stato presentato per la prima volta nel novembre 1978 ed è stato stroncato quasi immediatamente. Prendendo spunto dal formato dello spettacolo di varietà che era popolare all’epoca, l’Holiday Special fu considerato un fallimento, con George Lucas e Lucasfilm che fecero tutto il possibile per impedire che il programma venisse mai più mostrato.