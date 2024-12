Amica.it - Sesto e ultimo appuntamento con la serie tv di Rai 2 "Stucky" con Giuseppe Battiston: le ancipazioni dell'episodio stasera in tv

Speriamo sia solo un arrivederci. Perchéè unae migliori sorprese di questa prima partea stagione televisiva. Con il suo originale modo di raccontare i delitti e la loro risoluzione. E dirgli addioci dispiace. Laliberamente tratta dai romanzi di Fulvio Ervas ha anche avuto il merito di risollevare gli ascolti di Rai 2. Dovein tv va in onda ilalle 21.20. Come sempre, quello di oggi e quelli passati sono disponibili in streaming di Raiplay., quindi, spegne il sigaro di questo insolito quanto intrigante ispettore veneto, dalla curiosità fanciullesca e dall’intuito infallibile. Ma di materiale per raccontare nuove storie e scoprire qualcosa di più su di lui e sul suo rapporto con la medica legale Marina Šimkova (Barbora Bobulova) ce n’è molto.