Ilrestodelcarlino.it - Rivive un mito dell’entroterra: si riapre la discoteca Masai

Molta attesa tra i giovani del circondario cagliese per la imminente riapertura dello storicoClub di Cagli, unaaperta con un iniziale locale alla fine degli anni ‘60 e che è poi stata frequentata da molte generazioni. Ora c’è la data ufficiale di riapertura: il prossimo 7 dicembre. Riaprirà sia lache la sala ricevimenti, un punto di riferimento per la movidatra Marche e Umbria. La struttura, è stata interessata da profondi interventi di ammodernamento che hanno interessato anche la messa in sicurezza e l’aumento della capienza nel rispetto delle attuali stringenti normative. Mario Secondini e Katia Giorgini, i proprietari della struttura da oltre cinquant’anni, dichiarano di voler proseguire e portare avanti, insieme ai loro fedeli collaboratori, il loro impegno e dedizione per continuare a offrire una programmazione di qualità, innovazione, sano divertimento con eventi adatti sia a un pubblico giovane che meno giovane.