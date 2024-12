Ilfattoquotidiano.it - Reperti archeologici e monete trafugati: quattro arresti per furto, ricettazione ed esportazione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

persone sono state arrestate dai Carabinieri, tra Puglia e Lazio, su ordine del Tribunale di Bari, per associazione a delinquere finalizzata allaedillecita die numismatici. L’operazione, che coinvolge 32 indagati, è il risultato dell’indagine “Art Sharing” iniziata nel 2020. Questa ha smantellato un’organizzazione criminale dedita a scavi clandestini, condotti da tombaroli e trafugatori esperti, per sottrarre beni culturali appartenenti al patrimonio dello Stato, ricettarli attraverso un canale illecito ben strutturato e gestire una rete logistica per l’occultamento, la valutazione e la documentazione falsificata per conferire una provenienza apparente legittima. Il traffico si concludeva con la vendita deitramite mezzi adatti e comunicazioni strategiche per evitare indagini.