Sport.quotidiano.net - Promozione. Goleada del Classe a Fruges. Blitz del Cervia

Oltre alla nuova capolista (Santarcangelo), la quindicesima giornata nel girone D del campionato di, ha fatto registrare in particolare ladel. La formazione di mister Polidori ha infatti steso 5-0 i padroni di casa dellaport, sempre penultimi dellaa quota 6, ora con 6 punti di ritardo dalla zona playout. Ilha sbloccato subito il risultato, poi ha dilagato, mandando a segno cinque giocatori diversi: 3’ del primo tempo Santarelli, 25’ Savini; 5’ della ripresa Scoglio, 16’ Andreani, 43’ Nicoli. Questo successo ha permesso ai biancorossi di restare aggrappati al 7° posto con 24 punti, a -3 dalla zona playoff. Inoltre il(un gol incassato nelle ultime 4 giornate) si sta mettendo in luce per la fase difensiva, avendo subito complessivamente solo 13 reti, performance che vale la quarta miglior retroguardia del girone.