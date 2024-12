Pino Daniele | il 13 dicembre esce Musicante 40th Anniversary Album Contiene la versione rimasterizzata dell’album del 1984

Leggi su Ildenaro.it

In occasione del 40° anniversario della pubblicazione di “” di, il 13”, una ristampa speciale che celebra non solo la straordinaria portata artistica di unche ha segnato la musica italiana, ma anche l’accurato processo creativo che si cela dietro a ogni canzone. Da oggi, mercoledì 4, “” è disponibile in pre-save e in pre-order al seguente link: https://bio.to/. A cura della Fondazionee prodotto da Warner Music Italy, “” comprende l’delrimasterizzato da“Pinaxa” Pischetola e “Studio Session”, ovvero le recording session inedite di ogni brano registrate in presa diretta tra gennaio e settembre delpresso Bagaria Studios di Formia (Latina).