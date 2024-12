Papa | la guerra è cattiva e non risolve i problemi

Leggi su Ildenaro.it

Città del Vaticano, 4 dic. (askanews) – “Continuiamo a pregare per la pace. Laè una sconfitta umana, lanon, la, ladistrugge”. CosìFrancesco al termine dell’udienza generale di oggi in piazza San Pietro per il suo ennesimo appello alla pace nel mondo. Francesco, in tempo di Avvento, ha inviatato tutti a pregare anche per i paesi in. “Non dimentichiamoli. – ha detto – La martoriata Ucraina, la Palestina, Israele, il Myanmar. Tanti bambini morti, tanti innocenti morti. Preghiamo perchè il Signore ci faccia arrivare alla pace. Preghiamo sempre per la pace”, ha ripetuto. Poco prima, salutando i pellegrini di lingua polacca e ricordando che domenica prossima in quel paese si celebrerà la XXV Giornata della preghiera e dell’aiuto materiale per la Chiesa dell’Est, aveva detto: “ringrazio tutti coloro che sostengono con la preghiera e le offerte la Chiesa in quei territori, specialmente in Ucraina, martoriata dalla”.