Quotidiano.net - Nicola Lattanzi (IMT) “Occorre investire in formazione“

LUCCA Il distretto cartario della Lucchesia, si appresta a intraprendere nuove sfide, sia dal punto di vista dell’innovazione che per quanto riguarda l’ambito dedicato alla sostenibilità ambientale. In mezzo, però, vi è l’instabilità dei mercati, soggetti, com’è noto, a oscillazioni che derivano anche dall’assetto geopolitico. Della situazione attuale e delle prospettive industriali del comparto, abbiamo parlato con il professor, professore ordinario di Management e Strategia presso la Scuola IMT Alti Studi di Lucca, dove insegna Strategia aziendale e Gestione dei sistemi complessi. Che cosa rappresenta per il tessuto economico il distretto cartario di Lucca? "I numeri sono eloquenti, oltre 350 aziende e diecimila dipendenti con un fatturato di più di cinque miliardi di euro, con l’export che vale tra il 30 e il 40 per cento del volume, una parte considerevole del Pil della Toscana e Lucca, da questo punto di vista, ha un ruolo fondamentale.