Musica | Raf un nuovo EP per celebrare 40 anni di successi

Raf, uno degli artisti più amati e influenti del panoramale italiano, festeggia i suoi 40di carriera con l’uscita di unEP celebrativo: mercoledì 4 dicembre esce “RAF40: THE UNRELEASED DUETS” (Sugar/Girotondo E.M.), disponibile su tutte le piattaforme digitali. Una raccolta preziosa che unisce i brani del padre dell’italo disco e del pop in Italia, rivisitati in chiave moderna grazie alla collaborazione con alcuni dei produttori e degli artisti più talentuosi della scena attuale: Bassi Maestro, Elodie, Giuliano Sangiorgi, J-AX e Levante.“RAF40: The Unreleased Duets” rappresenta un ponte tra passato e futuro, un tributo alla sua straordinaria carriera e al pubblico che lo ha accompagnato in questo lungo viaggiole. Tra le tracce principali dell’EP: La Danza della Pioggia e Lacrime e Fragole, duesenza tempo riproposti con una veste innovativa grazie alla produzione di Bassi Maestro, che dona ai brani una nuova profondità sonora; Il Battito Animale, una delle hit più amate di RAF, rivisitata dai talentuosi Ackeejuice Rockers e arricchita dal featuring di J-Ax, per una versione vibrante e sorprendente.