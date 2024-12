Secoloditalia.it - Migranti, il decreto flussi è legge dopo l’ok del Senato. Sinistra in tilt, Ong all’attacco

Leggi su Secoloditalia.it

L’Aula delha votato la fiducia alin materia di ingressi dei lavoratori stranieri, tutela e assistenza alle vittime di caporalato, gestione deimigratori e protezione internazionale. Il via libera con 99 sì, 65 no e un astenuto. Il testo, già approvato dalla Camera, diviene ora. Esulta il centrodestra, va in escandescenze la.Il Dl, Balboni: “Lo Stato decide chi deve entrare e chi no”“Fratelli d’Italia vota convintamente a favore della conversione indi questosuiperché siamo convintamente contro l’immigrazione illegale, un impegno che avevamo preso con gli italiani”. Ilre di Fratelli d’Italia Alberto Balboni, presidente della Commissione Affari Costituzionali a Palazzo Madama e responsabile nazionale del Dipartimento Legalità e Sicurezza del partito è chiaro: “Chi deve entrare e chi no lo decide lo Stato e non gli scafisti.