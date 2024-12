Donnapop.it - Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie, parla l’avvocato di lei: ecco cosa ha rivelato dopo le accuse di stalking

La sesta edizione del GF Vip ha sfornato diverse coppie, fra cui quella diSelassié ee, ancora, quella di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.Il destino ha voluto, che però, due persone appartenenti alle coppie appena citate, oggi siano accusate die minacce. Stiamondo di Basciano, arrestato per gli atteggiamenti persecutori nei confronti di Sophie, e di, che ha ricevuto un ordine restrittivo da parte di.Maè successo? Secondo quanto emerso di recente, la Principessa etiope avrebbe pedinato il campione di nuoto, non accettando mai che lui avesse chiuso la relazione. A questo, poi, si sarebbero aggiunte delle frasi orrende pronunciate da: quest’ultima avrebbe minacciatodi ucciderlo e poi uccidersi, se lui non l’avesse voluta.