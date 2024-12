Biccy.it - Mammucari abbandona lo studio di Belve durante la registrazione

Abituati fin troppo bene da molti conduttori, con interviste celebrative, banali e noiose (ma sempre “comode”), gli ospiti aspesso restano spiazzati davanti a ciò che loro stessi hanno dichiarato in passato. Francesca Fagnani in più occasioni ha rivelato che sono capitati imprevisti di ogni tipo nel suo programma. Personaggi che hanno chiesto modifiche e tagli, altri che non hanno firmato la liberatoria, fino a chi ha anche a chi ha chiesto le domande in anticipo. E qualcosa di strano è accaduto anche oggi con l’intervista che la Fagnani ha iniziato a fare a Teo.Poco fa Davide Maggio ha fatto sapere che il comico è arrivato alla corte della Fagnani e già dopo le primissime domande è apparso stizzito. Irritato per la piega dell’intervista, pare che Teo abbia deciso dire lo, davanti al pubblico rimasto senza parole.