Lui è gay guardate Grande Fratello outing a Lorenzo Spolverato La foto privata sui social

Leggi su Caffeinamagazine.it

è senza dubbio uno dei concorrenti più discussi e criticati di questa edizione del. Le opinioni sul suo comportamento all’interno della Casa sono state aspramente criticate dalle opinioniste di Pomeriggio 5, che, stanche delle sue attitudini esagerate e presuntuose, hanno chiesto la sua squalifica dal gioco.Durante l’ultima puntata del reality, Alfonso Signorini ha richiamatoper i suoi atteggiamenti arroganti e per alcune frasi poco eleganti rivolte ad altri concorrenti, ma sembra che il richiamo non abbia avuto effetto. Il ragazzo continua, infatti, a usare espressioni infelici e provocatorie all’interno della Casa. In questi giorni si sta parlando anche della sua relazione con Shaila Gatta. Dopo un acceso confronto, i due ragazzi si sono ritrovati a parlare sinceramente a bordo piscina.