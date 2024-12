Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Alba Berlino 78-78, Eurolega basket in DIRETTA: Clyburn lancia la rimonta, si va al supplementare!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi riparte con la palla a due, il primo possesso è di.TOP SCORER –17;: Procida 16.e sbaglia ancheda distanza siderale. Overtime alla Segafredo Arena!Spagnolo sbaglia da tre a 10?.78-78 CORDINIER ATTACCA L’AREA, APPOGGIA E PAREGGIA! MANCANO 29?8! E c’è un altro timeout in campo!76-78 1/2 Williams.Timeout.Sbaglia Spagnolo da tre, Williams rimane contro Pajola a rimbalzo, il 6 bianconero si aggrappa al dirimpettaio, fallo e due liberi con 44?1 da giocare.76-77DALL’ENORME DISTANZA, -1 a -1’10”!73-77 2/2 Spagnolo.Williams batte a terra per Spagnolo che accorre, va a prendersi il fallo e avrà due liberi con 1’36” sul cronometro.Risbaglia l’aggiuntivo Zizic, stavolta entra prima, rimessacon 1’42” da giocare.