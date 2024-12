Anteprima24.it - La Turris rischia il ritiro dal campionato: le parole del presidente Vigorito

Tempo di lettura: < 1 minutoA margine dell’incontro ‘Lavoro, sport, territorio’, che lo ha visto protagonista con una testimonianza diretta, ildel Benevento calcio, Oreste, è intervenuto sulla questione extra campo chedi alterare la classifica del girone C di Serie C con una possibile penalizzazione alla. “Purtroppo è una piaga della terza serie e non solo. Il problema – ha dichiarato– sono le regole del calcio, io non credo che laverrebbe esclusa per dei peccati commessi dopo l’iscrizione. Manca un organo di vigilanza che, a priori, possa controllare prima che inizino i giochi. La, poi il Taranto, poi il Catania: evidentemente quando il fenomeno coinvolge più squadre subiamo le vicende senza conoscerne le cause”.L'articolo Laildal: ledelproviene da Anteprima24.