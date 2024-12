Quotidiano.net - La Lega rilancia la rottamazione quinquies da gennaio

Lala, non in manovra ma a partire da. Con una proposta di legge ad hoc presentata in Parlamento il 27 novembre, il partito recupera l'emendamento sullapresentato nella legge di bilancio, che aveva messo da parte dopo un confronto con il Mef che aveva invitato ad attendere l'esito del concordato. La"l'abbiamo già proposta nell'esame della legge di bilancio con un emendamento. Questa proposta di legge riprende il contenuto dell'emendamento. Abbiamo avuto un'interlocuzione col governo e ci è stato detto che per adesso il Mef vuole attendere l'esito del concordato preventivo che comunque è una misura che noi appoggiamo. A, quando avremo i dati del concordato, noi vogliamore il tema della", ha detto il capogruppo dellaalla Camera, Riccardo Molinari.