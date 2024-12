Unlimitednews.it - Jill Biden in Sicilia, tappa nel paese dei bisnonni

MESSINA (ITALPRESS) – Visita inper la first lady degli Stati Uniti,Jacobs. Nella base militare di Sigonella la consorte del presidente Joeha incontrando i parenti dei soldati americani. Come secondasi è recata a Gesso, frazione di Messina, luogo di origine dei suoi, Concetta Scaltrito e Gaetano Giacoppo. Quest’ultimo era emigrato negli Usa nel 1856 e fu raggiunto dalla moglie a Hammonton, New Jersey, nel 1889. Successivamente il loro figlio Domenico anglicizzó il cognome in Jacobs. A Gesso la fist lady è stata accolta da una folla festante e bandiere italiane e americane. “Welcome to Gesso,” e “We love You. You will always have a home here” le scritte su due striscioni appesi ai balconi di piazza Sant’Antonio Abate, antistante l’omonima chiesa.