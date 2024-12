Quotidiano.net - Irpef e Ires, cosa cambia con l’ultimo decreto fiscale per autonomi e dipendenti

Roma, 4 dicembre 2024 – Il governo sistema un altro tassello del puzzle della riforma, semplificando e rivedendo alcune regole sul regime impositivo dei redditi. Slitta, invece, il provvedimento sul cosiddetto “bonus Natale” e, soprattutto, quello che dovrebbe ritoccare dal 35 al 33% l’aliquota intermedia dell’. Bisognerà attendere ancora una settimana: tutto dipenderà, infatti, dall’esito del concordato preventivo biennale e, soprattutto, dalle somme che il governo avrà a disposizione per le coperture. Nel frattempo ilapprovato ieri dal Consiglio dei ministri punta a una maggiore semplificazione e chiarezza normativa in ambitoper imprese, professionisti e contribuenti.per il lavoro dipendente Viene ampliata la deducibilità dei contributi per fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale e polizze assicurative per familiari a carico.