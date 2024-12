‘Io sono Rosa Ricci’ arriva il film prequel della serie ‘Mare Fuori’

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Mare Fuori diventa un. Alla 47ma edizione delle Giornate Professionali di Cinema a Sorrento è stato annunciato l’arrivo di ‘Io: la pellicoladi successocon protagonista Maria Esposito. “due anni che ci stiamo lavorando”, spiega il produttore Roberto Sessa di Picomedia, “ma mon è stato facile perchéè una produzione ancora in corso, abbiamo concluso la quinta stagione e dobbiamo cominciare a girare la sesta”, dice Sessa. In arrivo nelle sale nel 2025 con 01 Distribution, ‘Ioracconta le origini di questo personaggio, sorella di Ciro Ricci (nella fiction interpretato da Giacomo Giorgio), prima del carcere evita criminale. In attesa del debutto delFuori 5’il 19 febbraio su Rai 2 e in anteprima su RaiPlay.