Il fascino del burgundy | colore essenziale dell’inverno

Life&People.it Attraente, raffinato, di classe. Ilè la nuova tonalità di stagione: misterioso, potente e caldo. Un tempo considerato antiquato o addirittura conservatore, oggi il bordeaux (trascritto in italiano come bordò), nato da un miscuglio tra marrone e viola, fa il suo grande ritorno, grazie anche agli stilisti che, dopo il lancio del rosso Ancora di Sabato de Sarno per Gucci con la collezione primavera estate 2024, l’hanno riproposto nelle sfilate di quest’inverno, da Jil Sander a Ferragamo ed Hermès. Ma perché oggi ilè così cult?Origini antiche del rossoLa tinta del bordeaux trae le sue origini in Francia, prende il nome dal celebre vino prodotto nella regione della Borgogna, traendone la denominazione dalla sua tonalità calda e intensa. Secondo la tradizione questoè legato all’idea di sfarzo, forza e potere – originariamente realizzato con la porpora di Tiro (uno dei coloranti antichi più costosi) -, nell’antica Grecia era riservato alle classi sociali più elevate.