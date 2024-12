Ilfogliettone.it - Grillo e il M5S: un’epopea in bilico tra identità e declino

L’ultimo video di Beppe, registrato in modo teatrale mentre guida un carro funebre, non è solo una provocazione stilistica ma anche un atto d’accusa feroce contro la direzione intrapresa dal Movimento Cinque Stelle sotto la guida di Giuseppe Conte., fondatore e “garante” del M5S, espone senza filtri la sua amarezza per ciò che definisce il “disfacimento” di un movimento che, a suo dire, aveva un’straordinaria, oggi trasformata in un “partitino progressista” dai contorni sfocati.L’traditadipinge un quadro fosco del Movimento, accusando Conte di essersi trincerato dietro la tattica del silenzio e dell’invisibilità, paragonandolo al "Mago di Oz". Secondo il comico genovese, questa strategia non solo ha indebolito il M5S, ma ne ha compromesso la stessa essenza: da un movimento di rottura, caratterizzato da coraggio e partecipazione, a una formazione politica indistinguibile dai tradizionali partiti italiani.