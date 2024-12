Isaechia.it - Fedez paparazzato con la sua nuova fiamma: ecco le foto pubblicate da Chi

Leggi su Isaechia.it

Il capitolo Ferragnez è ormai acqua passata per entrambi i componenti dell’ex coppia. Chi non ha mai smesso di sperare in un ritorno di, a questo punto deve desistere. Chiara Ferragni è felicissima accanto a Giovanni Tronchetti Provera e non si nasconde più;, dopo un’estate leggera e spensierata trascorsa con varie compagnie femminili, sembra ora avere intenzioni serie.Come mostrano le immagini diffuse da Chi, il rapper si starebbe frequentando con una giovane ragazza estranea al mondo del gossip. Tuttavia non è facile risalire alla sua identità: gli scatti lo ritraggono in dolce compagnia, ma laha scelto di coprirsi interamente il volto, per non essere riconosciuta.Il settimanale racconta che i due sono usciti da un noto locale e si sono diretti verso casa a bordo della Ferrari di