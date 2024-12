Economia illegale da 11 3 miliardi in Toscana Giani | Unire forze per contrastare criminalità

Leggi su Corrieretoscano.it

Segnali positivi dalla lotta all'evasione e al contrasto delle infiltrazioni mafiose sul territorio. Meno positivi sul fronte delle economie illegali. Presentato a Palazzo Strozzi Sacrati il rapporto 2023 su illegalità e economia sommersa curato da Irpet. Eugenio Giani, presidente della Regione: "Grazie al lavoro di Irpet ogni anno riusciamo a fare un bilancio toscano, un monitoraggio costante che ci consente di agire e mettere in campo azioni comuni". Sono in tutto 11,3 miliardi di euro legati all'economia che non è osservata in Toscana: 10,1 di economia sommersa e 1,2 di economia criminale. "Dati preoccupanti, ma un dato positivo possiamo trovarlo nel fatto che, rispetto agli indicatori di presenza oggettiva della criminalità organizzata, la Toscana è al sedicesimo posto in Italia, e al tredicesimo per il controllo del territorio.