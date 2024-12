361magazine.com - Denuncia Selassié-Bortuzzo, parla l’avvocato

Manuelhato Lulùper stalking e minacce. Lei si dichiara innocente,il suo avvocato Lulùè statata da Manuelper stalking e minacce. Lei si è dichiarata innocente, come ha svelato il suo avvocato a Il Messaggero: «La mia assistita si dichiara innocente e la verità processuale emergerà al momento e nelle sedi opportune». L’influencer, che ha reso spontanee dichiarazioni, ha ammesso di avere esagerato, ma sostiene che alcuni messaggi di, che avrebbe voluto indurla a ragionare e accettare la fine della loro storia, dopo l’esperienza condivisa nella casa del Grande fratello, l’avrebbero invece tratta in inganno, facendole pensare che l’atleta provasse ancora qualcosa per lei. «Auspichiamo – conclude il legale – che si metta immediatamente fine a questa macchina del fango che non fa bene a nessuno e che può produrre danni, morali e non, di grave ed imprevedibile portata».