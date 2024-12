Amica.it - David e Victoria Beckham, “l’altra royal family” al banchetto per l’emiro del Qatar

Leggi su Amica.it

Il ritorno di Kate, la partecipazione di Camilla dopo il riposo a seguito dell’infezione toracica. Ma alle celebrazioni perdelc’era anche “l’altra”family britannica: quella formata da. GUARDA LE FOTOLa straordinaria tiara di Camilla, ie le foto più curiose deldi re Carlo perdel, gli altriLa gloria del calcio inglese, 49 anni, e l’ex Posh Spice, 50, figuravano nella lista degli illustri invitati a corte, aldi stato in onore dei reali delTamim bin Hamad Al Thani e la prima delle sue tre mogli, la sceicca Jawaher.è stato invitato per il suo ruolo di ambasciatore per la Coppa del Mondo deldel 2022.