Cosa sta succedendo in Francia sfiduciato il premier Michel Barnier | a votare la mozione la sinistra e l’ultradestra di Le Pen

L’Assemblée Nationale dellaha votato la sfiducia per il: il provvedimento avallato daldi Marine Le Pen e dalla.“È stato un onore essere il primo ministro di tutti i francesi“. La sfiducia a, presidente per appena tre mesi, rappresenta l’apice di unain piena crisi politica e sociale. Le tensioni tra il governo, l’opposizione ed i rappresentanti dei lavoratori per settimane hanno attraversato Parigi.stainil: alala(ANSA FOTO) – Notizie.comTensioni che si concentreranno in proteste da qui a qualche ora, con o senza un nuovo primo ministro. Il governo era alla ricerca di 60 miliardi di euro per raddrizzare le finanze pubbliche e ridurre il deficit al 5% del Pil nel 2025, rispetto al 6,1% nel 2024.