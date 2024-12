Iltempo.it - Barnier sfiduciato: cade il governo. Macron parla alla nazione

Il colpo di scena non è arrivato. Suldi Michelcala il sipario dopo appena tre mesi. Come da previsione, è stata approvata la mozione di sfiducia depositata dcoalizione di sinistra Nouveau Front Populaire. Hanno votato a favore 331 deputati, 289 i contrari. Un esito che non è mai stato in discussione, dal momento che il Rassemblement National di Marine Le Pen aveva dichiarato di essere pronto a votare la mozione insiemegauche. E che fa precipitare la Francia in una crisi istituzionale e economica. A nulla è valso l'appello finale di, che prendendo la parola all'Assemblea nazionale aveva fatto appelloresponsabilità. Avete "il futuro dei francesi nelle vostre mani", così si era rivolto ai deputati, dichiarando di sentirsi "onorato" di essere stato "il primo ministro" di tutti i francesi.