Ballando con le stelle salta la puntata di sabato 7 dicembre | il motivo della pausa

(Adnkronos) – ‘con le’ non andrà in onda. Il cambio di programma farà slittare la seconda partesemifinale del dance show di Rai 1, che andrà in onda14. Non è un colpo di scena ma quasi. Si potrebbe definire piuttosto un colpo di teatro. Ildel cambio di programma è, infatti, legato alla Prima stagionaleScala di Milano. La conduttrice del programma Milly Carlucci sarà impegnata con l’inaugurazionestagione 2024/2025 del Teatro alla Scala, dove andrà in scena ‘La forza del destino’ di Giuseppe Verdi. Nessuno slittamento, quindi, per la finalissima del programma, che andrà in onda21, sempre in prima serata su Rai1. Al Teatro alla Scala Milly Carlucci è di casa. Come da tradizione, sarà accompagnata da Bruno Vespa nella conduzione.