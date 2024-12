Lanazione.it - Anpas, “Servono più defibrillatori nelle strade”

Firenze, 4 dicembre 2024 – “Piùe più laici formati alle manovre salvavita: siamo tutti coinvolti”. È l'appello lanciato dal presidente delle Pubbliche assistenze toscane Dimitri Bettini. "Le immagini di Edoardo Bove che crolla a terra - ha detto Bettini - sono ancoranostre menti. Il giovane immobile sul campo, la disperazione negli occhi dei compagni di squadra e degli avversari, lo stadio di Firenze che ammutolisce. In quel momento così tremendo però c’erano persone che non potevano essere atterrite. Dovevano agire. A quelle immagini così drammatiche, dobbiamo unire un esempio positivo: quello dei soccorritori che erano in campo. I volontari che hanno preso in carico il calciatore della Fiorentina e, dopo avergli praticato le manovre salvavita, lo hanno portato all’ospedale.