Accadde oggi 4 dicembre | Stefano Tacconi ed altre ricorrenze

edScrivie pensi soprattutto alla Juventus, senza dimenticare l’Avellino: sapete (o ricordate) che chiuse la carriera nel Genoa e che il 41994 disputò l’ultima partita? Nel derby della Lanterna. Una partita ricordata per il primo gol nel campionato italiano e con la casacca del Grifone del giapponese Kazuyoshi Miura.è il centodecimo anniversario dalla nascita di George Swindin, vincitore di vati titoli nazionali (anche di campionati) con l’Arsenal. Compie sessant’anni Antonio Tessariol, 42 presenze in Serie B con il Piacenza.P.S. Non abbiamo dimenticato che‘compie’ trent’anni la prodezza di Alex Del Piero contro la Fiorentina. E che in quella partita Gianluca Vialli realizzò il centesimo gol in A. Inoltre, dall’inizio del campionato 1994-’95 quella fu la prima domenica nella quale Gabriel Batistuta non andò a segno.