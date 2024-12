Agi.it - A Malpensa una mostra celebra il volo diretto Milano-Tokyo

Leggi su Agi.it

AGI - È stata inaugurata oggi lafotografica di Virginio Favale presso lo spazio ArtHub, agli arrivi del terminal 1 dell'aeroporto di. L'introduzione del nuovo collegamentotrae Tokyo, segna un momento storico, andando ben oltre la semplice comodità logistica. Questo collegamento rappresenta un catalizzatore per lo sviluppo economico, un facilitatore di scambi culturali e sociali, e una strategia chiave per rafforzare i legami globali in un mondo sempre più interconnesso.e Tokyo, due aeroporti strategici, diventano così le porte d'accesso per Europa e Asia, luoghi di innovazione, cultura e sviluppo internazionale. In questa occasione, lafotografica di Virginio Favalequesta connessione, richiamando la leggenda giapponese del filo rosso del destino, che narra di anime predestinate a incontrarsi, unite da un filo invisibile e indistruttibile.