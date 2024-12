Volley maschile Champions League 2024 25 | Monza passa in Germania Giesen battuto 3-2 al tie break

Leggi su Sportface.it

La Mint Verotrionfa in casa degli Helios Grizzlysnel secondo turno della Pool B della Cev/25 di. Alla Volksbank Arena di Hildesheim i ragazzi di Massimo Eccheli soffrono più del previsto, ma alla fine portano a casa il match per 3-2 (25-16, 22-25, 25-22, 21-25, 15-9) e mantengono la vetta della classifica nel proprio girone. Per i tedeschi invece la buona prestazione vale il primo punto della propria storia nella massima competizione europea.TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICACEV/2025: FORMULA E REGOLAMENTOLA CRONACA DIparte contratta ma si scioglie dopo pochi istanti: Szwarc si sblocca dopo un paio di errori iniziali e la formazione di Eccheli prova a scavare il solco e ci riesce grazie alla pipe di Zaytsev che vale il 14-10.