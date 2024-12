Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2024 ore 18:45

DEL 3 DICEMBREORE 18.35 MARCO CILUFFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATraffico BLOCCATO SULLA DIRAMAZIONENORDPER RIMOZIONE DEL VEICOLO A SEGUITO DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER L’ A1 IN USCITA DALLA CAPITALESULLA DIRAMAZIONESUDINVECE RISOLTO L’INCIDENTETRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONEMA PERMANGONO ANCORA 2 KM DI CODAIN SMALTIMENTO IN DIREZIONE DI FIRENZECI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA-TERAMOTRAFFICO RALLENTATO DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMOSULLO STESSO RACCORDO ANULAREMIGLIORATA LA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E CASILINA MA PERMANGONO CODE A TRATTI MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI DAL BIVIO PER LAFIUMICINO ALL’APPIARALLENTAMENTI ANCHE SULLAFIUMICINO TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCO IN DIREZIONEE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA MEZZOCAMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIADA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral