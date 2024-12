Liberoquotidiano.it - Valentina Nappi si piega, "siete in grado?": l'ultima pagliacciata, cosa tira fuori da sotto la gonna | Video

incinta? Macché, tutta una boutade! La bella pornostar napoletana aveva scatenato il panico sui social con una foto che, circa 5 giorni fa, lasciava presagire una gravidanza, con il pancione in bella evidenza nascosto da un elegante tubino nero. Con tanto di copy ingannevole: "Can't wait" (non posso aspettare). Subito i suoi fan le avevano recapitato auguri a cascata e fatto mille domande sul lieto evento, compresa l'eventuale decisione di rirsi dalle scene. Tutto finto. Ora, dopo alcuni giorni di mistero, ecco che lasvela, con unpubblicato su Instagram, il semplice escamotage utilizzato per prendere in giro la gente. La por***odiva siper estrarre dal suo vestito un peluche rosa e poi mostra la sua silhouette perfettamente in linea e non certo arrotondata da una gravidanza.