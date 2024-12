Donnaup.it - Torta salata di pasta sfoglia al formaggio: veloce e saporita!

dial!Se la tua passione sono le torte salate, non puoi lasciarti sfuggire la ricetta che stiamo per presentarti qui di seguito.Si tratta di unadialche è molto facile da fare e che si prepara davvero in pochi minuti. Potrà facilmente diventare la tua ricetta salvacena preferita.Vediamo la ricetta.dial!Gli ingredientiCi occorrono: 150 grammi di provola; 150 grammi di mozzarella; 250 grammi di ricotta; 50 grammi di parmigiano grattugiato; pepe q.b.; due uova; sale q.b.; due rotoli digià pronta.La preparazionePer prima cosa in una boule bella grande si versano il sale, la ricotta, il parmigiano, il pepe e le uova. Si amalgamano questi ingredienti con una frusta a mano e a mano a mano aggiungiamo anche i formaggi elencati sopra in ricetta, assieme alla mozzarella.