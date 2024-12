Sport.quotidiano.net - Spal, una disfatta inattesa. Umiliata dal Pontedera

Il posticipo dello stadio Mannucci si trasforma in un incubo per la, che finisce al tappeto cinque volte chiudendo nel peggiore dei modi la striscia di tre vittorie consecutive. Ilsblocca il risultato nel primo tempo, poi nella ripresa dilaga contro i biancazzurri, che non riescono a trovare le giuste contromisure su ogni fronte, dai calci d’angolo alla fisicità di Italeng, passando per le ripartenze dei granata. Mister Dossena ha gli uomini contati, e come se non bastasse alla lunghissima lista di infortunati e acciaccati si aggiunge Bassoli. Il difensore non è al meglio, e l’allenatore decide di non rischiarlo gettando nella mischia Polito, che in precedenza aveva giocato al massimo l’ultima mezz’ora sul campo della Ternana. La partita fatica a decollare, con tante interruzioni e zero opportunità da ambo le parti.