Anteprima24.it - Si avvicina alla persona offesa nonostante il divieto: 32enne denunciato

Tempo di lettura: < 1 minutoLa scorsa domenica,le della Polizia di Stato è intervenuto a San Salvatore Telesino (BN) denunciando a piede libero undella provincia di Benevento gravato da undimento a.Gli operatori della Squadra Volanti del Commissariato di P.S. di Telese Terme, nell’ambito dei servizi di prevenzione dei reati e di controllo del territorio, raggiungevano il giovane dopo essere stati allertati dlocale sala operativa per unrme scaturito dal dispositivo elettronico di monitoraggio degli spostamenti che lo stesso indossava, al fine di verificare la causa dell’rme e scongiurare l’ipotesi dimentoparte. Gli agenti avevano raggiunto l’uomo in quanto, a seguito di controlli effettuati, riscontravano che questi aveva con sé solo il braccialetto e non il localizzatore gps, dispositivo che completa il sistema di tracciamento degli spostamenti e che, per garantire l’efficacia della misura di prevenzione, deve essere sempre portato al seguito, unitamente al braccialetto elettronico.