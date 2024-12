Serie A 2024 2025 giudice sportivo 14^ giornata | ammende per Juventus e Lecce

Leggi su Sportface.it

Terminata la 14^, ilGerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, ha inflitto un'ammenda al(10mila euro) e(4mila) per il lancio in campo di oggetti da parte dei propri tifosi, nonché tra le stesse tifo. Per il lancio di fumogeni in campo, inoltre, ammenda di 2mila euro al Venezia. Per quanto riguarda i calciatori, sono quattro i giocatori squalificati, tutti per un turno: si tratta di Touré (Udinese), per espulsione, mentre, in quanto ammoniti da diffidati, salteranno il prossimo turno Vasquez (Genoa), Rovella (Lazio) e Coppola (Verona).