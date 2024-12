Movieplayer.it - Segreti di famiglia, stasera 3 dicembre su Canale 5 anticipazioni: Seda accusa Engin, Parla è fuori pericolo

Leggi su Movieplayer.it

subito dopo Endless Love va in onda una nuova puntata della dizi turca in onda su5 ogni martedì e giovedì alle 23:20 circa. Nuovo appuntamento con ledella trama didiche va in ondamartedì 3in seconda serata alle 23:20 circa su5. La soap turca, il cui titolo originale è Yargi, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto dell'episodio precedente Yekta, con Lacin e, va in ospedale per aggiornamenti su, vittima di intossicazione alimentare. La dottoressa conferma la diagnosi, ma Yekta sospetta dindola di vendetta. Intanto, Ilgaz e Ceylin consegnano a Pars un foglio trovato .