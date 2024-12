Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, un festival all’insegna delle novità: sette ore di tv e tanta (sana) polemica

Habemus nomina! Nostro Signore degli abbronzatissimi anche a dicembre Carlo Conti ha finalmente svelato i nomi dei big in gara a. La lista conferma la volontà del nuovo direttore artistico di appoggiare il processo di svecchiamento iniziato da Amadeus, senza però rinunciare del tutto a nomi della “vecchia scuola”, forse nel tentativo di conservare un legame stretto con ilche fu e di evitare una deriva troppo Tim Summer Hits: parliamo ovviamente di Massimo Ranieri e Marcella Bella, stoici habitué della kermesse, che sperano forse in una rinascita pop com’è avvenuto per i Ricchi e Poveri l’anno scorso.Teche Rai a parte, Carlo Conti ha dimostrato di voler cavalcare a pieno l’onda social/gossippara e quale occasione più ghiotta se non quella di mettere in gara i due nomi più cliccati dell’estate 2024, Tony Effe e Fedez che, dopo aver invaso i social e fracassato non poco gli algoritmi della sopportazione umana con il loro dissing made in Italy, eccoli approdare a, con la silente promessa di un po’ dipre-sanremese, che non guasta mai.