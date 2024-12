Ilrestodelcarlino.it - Rigopiano, il giorno clou: "Giustizia per i nostri cari"

"Mi auguro che venga fatta, lo dobbiamo aiche non ci sono più. Ma ormai sono quasi rassegnato, perché in Italia in galera non ci va più nessuno". È lo stato d’animo di Fulvio Vagnarelli, il fratello di Marco, 44enne castignanese che il 18 gennaio del 2017 morì nella tragedia di Farindola, in Abruzzo, quando una valanga distrusse l’hotelprovocando 29 vittime. Marco Vagnarelli era proprio lì per qualchedi vacanza, in compagnia della fidanzata Paola Tomassini, originaria di Montalto, anche lei deceduta. Oggi è unchiave, nel processo che sta protraendo il dolore dei familiari da quasi otto anni. E’ attesa per il tardo pomeriggio, infatti, la sentenza della Cassazione, dopo il rinvio avvenuto la scorsa settimana. I cinque giudici, che dovranno decidere se accogliere o meno le richieste del ricorso della procura generale, entreranno in camera di consiglio alle 10.