Calciomercato.it - Reijnders-Fofana titolari, Fonseca avverte Ibra e Moncada: Bennacer non basta

Turnover contro il Sassuolo, ma non per i due centrocampisti e Rafa Leao: in mediana mancano alternative, il messaggio è chiaroLa notizia era nell’aria da ieri, ma ora è arrivata l’ufficialità: Tijjanie Youssoufancora, anche contro il Sassuolo, in Coppa Italia.non(LaPresse) – Calciomercato.itPauloha scelto di affidarsi al turnover, mandando in campo contro i neroverdi, per gli Ottavi di finale di Coppa Italia, le seconde linee, a parte il duo in mediana e Rafa Leao. La presenza del portoghese, però, è legata alle non perfette condizioni di Noah Okafor, che ha dovuto fare i conti con un attacco febbrile, che gli avevano impedito di essere contro l’Empoli sabato scorso. La scelta di puntare suè invece un vero e proprio grido di allarme lanciato da Pauloe indirizzato ovviamente alla dirigenza, a Geoffrey, Giorgio Furlani e chiaramente anche a Zlatanhimovic, che si occupano di mercato.