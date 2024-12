Bergamonews.it - Più servizi per i disabili e sostegno ai caregiver: ok del consiglio regionale alla mozione del bergamasco Casati

Nel corso della seduta di martedì 3 dicembre ilha approvato all’unanimità lapresentata dal PD a prima firma del capodelegazione in commissione IX Sostenibilità Sociale Davideche impegna la Giunta ad implementare idelle persone contà e a sostenere l’attività svolta daifamiliari e professionali.“Dopo quasi un anno di battaglie condotte dentro e fuori dall’Aula contro i tagli ai sussidi stabiliti ddelibera della giuntadi fine 2023 per latà grave e gravissima, oggi finalmente vediamo i risultati della nostra azione – dichiara– . Cogliamo con positività la scelta della Giunta che ha dato riscontro alle nostre sollecitazioni, con uno stanziamento integrativo di fondi regionali adellatà nel prossimo bilancio di circa 21 milioni di euro, ma non vogliamo che in futuro le famiglie e le associazioni siano nuovamente costrette a scendere in piazza come avvenuto nei mesi scorsi.