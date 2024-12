Liberoquotidiano.it - "Per te avrei dato un rene, ma...": Fedez, attacco totale a Chiara Ferragni?

Dopo il recente annuncio della sua presenza a Sanremo, ecco cheè sempre più al centro dell'attenzione. E faranno molto parlare le sue dizioni a Real Talk, format musicale curato dai produttori Bosca, Khaled e Kuma, dove è stato ospite e dove ha parlato senza risparmiarsi. Affatto.ha parlato della sua vita privata. Dunque, inevitabilmente, di, pur senza citarla. E nei versi scritti per Real Talk - questa una delle caratteristiche della trasmissione - si coglieva più di un riferimento alla sua ex: "Ho pensato di varcare le porte dell'amore, ma stavo solo bussando sulla soglia del dolore", cosìin una strofa. E ancora: "Sul trono in cui ero seduto stavo tutto se, ho fatto la dolce vita, ma a me piace il salato". Ma non è finita: "Amore ricordati sentimenti un po' tossici.