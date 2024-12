Tpi.it - Onu: quasi 50mila sfollati in pochi giorni in fuga dai combattimenti in Siria

L’escalation del conflitto nel nord-ovest dellaha obbligatopersone a fuggire dalle proprie case in. La denuncia arriva dall’ufficio per gli affari umanitari delle Nazioni Unite (Unocha), secondo cui la situazione sul campo è ancora in evoluzione.“Al 30 novembre, più di 48.500 persone erano state sfollate, in forte aumento rispetto alle 14mila del 28 novembre”, ha precisato il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, Tom Fletcher, che ha espresso la propria preoccupazione sui social per la situazione di “decine di migliaia di persone” in.Oltre 20mila persone risultano sfollate soltanto ad Aleppo, dove resta in vigore un coprifuoco notturno. “La fornitura e l’accesso ai servizi di base, insieme alle operazioni umanitarie, continuano a subire gravi interruzioni nelle aree colpite, in particolare ad Aleppo, Idlib e Hama”, denuncia Unocha.