Lortica.it - Natale a quattro ruote: Arezzo diventa un mega parcheggio natalizio

Leggi su Lortica.it

si è trasformata in un gigantesco ingorgo: da quanto riporta il Corriere diben 197.483 auto diverse sono state registrate domenica scorsa grazie al super investigatore digitale, il Targa System. Questo occhio elettronico onniveggente non si limita a contare le auto: le passa al setaccio come se fosse un metal detector morale su. Non importa se vieni per i mercatini o per la Fiera Antiquaria, il tuo bolide verrà scrutato: sei assicurato? Revisionato? Sei per caso un fuggitivo? Bene, ora lo sappiamo.Boom di traffico:e caos vanno a bracccettoPerché, diciamocelo, l’auto è la vera regina diin questo periodo. Prima che la “Città del” aprisse i battenti, le domeniche registravano “appena” 138.952 veicoli. Poi, boom: +61.139 auto in un solo weekend.